POL-HA: Älterer Dame die Handtasche entrissen

Hagen (ots) - Am Donnerstag zeigte eine ältere Dame nachmittags auf der Polizeiwache Haspe an, dass ihr ein bislang unbekannter Räuber die Handtasche aus der Hand gerissen habe. Das 78-jährige Opfer befand sich gegen 09.40 Uhr auf der Treppe zum Buschey-Friedhof am Bergischen Ring. Plötzlich näherte sich von hinten ein bislang unbekannter Mann und riss ihr die Handtasche aus der Hand. Der Räuber flüchtete dann in Richtung der dortigen Unterführung. In der Handtasche befanden sich ein kleinerer Geldbetrag sowie ein Handy und ein Hörgerät. Die 78-Jährige kann den Täter wie folgt beschreiben: Der Mann ist höchstens 20 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Er hat eine dünne Statur und war zur Tatzeit mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell