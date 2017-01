POL-HA: Betrunkener Autofahrer ist in Verkehrsfall mit Rettungsfahrzeug verwickelt

Hagen (ots) - Am Mittwoch war ein 26-jähriger Angehöriger der Berufsfeuerwehr mit einem Rettungswagen auf der Christian-Rohlfs-Straße unterwegs. Er fuhr in Richtung Buscheystraße und hatte Blaulicht sowie Martinshorn eingeschaltet. Gegen 19.00 Uhr kam ihm ein 47-jähriger Autofahrer mit seinem VW in Richtung Lange Straße entgegen. Als sich die Fahrzeuge ungefähr auf gleicher Höhe befanden, kam es zu einem Zusammenstoß. Hierdurch wurden der Rettungswagen und der VW leicht beschädigt. Die durch den Feuerwehrmann hinzugezogene Polizei stellte fest, dass der VW-Fahrer offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Er musste die Beamten daher zur Entnahme einer Blutprobe begleiten. Da der 47-Jährige in Deutschland keinen festen Wohnsitz nachweisen konnte, verblieb er bis zum Abschluss der Ermittlungen im Polizeigewahrsam.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell