POL-HA: Autofahrer haut nach Unfall ab - Polizei sucht Zeugen

Hagen (ots) - Am Mittwoch stieß ein Autofahrer an einem Fußgängerüberweg gegen das linke Bein einer Fußgängerin. Er entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Mittwoch überquerte eine 17-jährige Fußgängerin um 06.58 Uhr eine Lichtzeichenanlage auf der Schwerter Straße. Sie wollte die Bushaltestelle in der Niedernhofstraße erreichen. Als die junge Dame die Fahrbahn fast überquert hatte, näherte sich aus Richtung Becheltestraße ein dunkler PKW. Das Fahrzeug prallte gegen das linke Bein der 17-Jährigen. Durch den Aufprall flog der linke Schuh vom Fuß. Der Autofahrer kümmerte sich nicht um das Unfallopfer und entfernte sich in Richtung Boeler Ring. Die junge Dame verletzte sich leicht am linken Bein und wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. Nach Angaben der 17-Jährigen befand sich hinter dem unfallflüchtigen Auto ein weiteres Fahrzeug. Der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin dieses Autos müsste den Unfall bemerkt haben. Die Polizei bittet diesen Autofahrer oder diese Autofahrerin, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

