POL-HA: Einbruch in Mahlerbetrieb

Hagen (ots) - Am Mittwochmorgen hat der Inhaber eines Malerbetriebs gegen 10.25 Uhr die Polizei verständigt. Der 44-Jährige gab an, Opfer eines Einbruchs geworden zu sein. Als er morgens an seinem Lagerraum in der Boeler Straße eintraf, habe er äußerliche Beschädigungen feststellen müssen. Die Tür zum Lagerraum habe offen gestanden und auch das Garagentor sei ungefähr einen Meter geöffnet gewesen. Daraufhin sei dem Mann aufgefallen, dass sich in Koffern befindliche Baumaschinen entwendet wurden. Das Diebesgut habe einen Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell