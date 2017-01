POL-HA: Bagger mit erheblichen Mängeln aus dem Verkehr gezogen

Hagen (ots) - Die Kontrolle eines Baggers endete am Dienstagvormittag für den 25-jährigen Fahrer äußerst unangenehm. Polizisten des Verkehrsdienstes stellten in der Knippschildstraße fest, dass für das Fahrzeug keine notwendige Ausnahmegenehmigung existiert. Zudem verfügte der Bagger über keine Versicherung und hatte zahlreiche technische Mängel. Die Rückspiegel waren defekt, die Beleuchtung funktionierte nicht und etliche Hydraulikleitungen hingen lose an dem Bagger. Da hierdurch die Verkehrssicherheit stark gefährdet war, wurde dem Fahrer die Weiterfahrt mit seinem Fahrzeug untersagt. Außerdem verfügte der 25-Jährige nicht über die notwendige Fahrerlaubnis. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell