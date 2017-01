POL-HA: Zeugin bemerkt Einbruch in Wohnung ihres Nachbarn

Hagen (ots) - Eine 51-jährige Hagenerin bemerkte am Dienstag um 19.15 Uhr, dass die Wohnungstür eines Nachbarn in der Märkische Straße aufgebrochen war. Die Zeugin hatte ihre Wohnung gegen 17.30 Uhr verlassen. Zu diesem Zeitpunkt war an der Nachbarwohnung noch alles in Ordnung. Bei ihrer Rückkehr gegen 19.15 Uhr bemerkte sie, dass die Wohnungstür des Nachbarn aufgebrochen war. Die Zeugin rief daraufhin sofort die Polizei. Die anschließende Tatortaufnahme des Kripo ergab, dass der oder die unbekannten Einbrecher alle Räume durchsucht hatten. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, was die Täter mitgehen ließen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell