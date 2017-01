POL-HA: Nächtlicher Raubüberfall auf einen 22-Jährigen

Hagen (ots) - Im Laufe des Dienstages zeigte ein 22-Jähriger bei der Polizei an, dass er in der vorherigen Nacht von drei männlichen Personen überfallen worden sei. Die Tat habe sich gegen 00.30 Uhr am Märkischen Ring in Richtung Mittelstraße ereignet. Die Täter seien nach Aussage des Opfers von hinten an ihn heran getreten und es kam zu einer Rangelei. Dabei bekam der 27-Jährige angeblich einen Ellenbogen ins Gesicht gestoßen und sei am Hals gekratzt worden. Entwendet wurde dem 22-Jährigen dabei nach eigenen Angaben ein Smartphone, diverse persönliche Dokumente und eine kleinere Menge Bargeld. Die Täter beschrieb das Opfer als männlich, zirka 1,80 Meter groß und zirka 25 Jahre alt, sie sollen sportliche Kleidung getragen haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell