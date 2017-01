POL-HA: Unbekannte brechen in Supermarkt-Filiale ein

Hagen (ots) - Am Montagmorgen sind zwei unbekannte Täter gegen 4.15 Uhr in eine Supermarkt-Filiale in der Straße "Am Obergraben" eingebrochen. Die Täter schlugen mit einem Stein die Scheibe des Geschäfts ein. Während einer der Täter vor dem Geschäft Ausschau hielt, drang sein Komplize in den Laden ein. Sowohl der Safe einer ansässigen Bäckerei-Filiale, als auch die Zigarettenautomaten im Supermarkt wurden aufgebrochen. Dabei wurde ein Geldbetrag in noch unbekannter Höhe und Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet. Die Einbrecher flüchteten in Richtung Hoffnungstaler Straße mit zwei gefüllten Müllsäcken. Einer der Täter wirkte eher zierlich, trug einen hellen Kapuzenpullover, eine dunkle Jacke, Jeanshose und dazu dunkle Schuhe. Der zweite Täter erschien dagegen kräftig und sportlich. Er trug einen gestreiften Kapuzenpullover, eine dunkle Jacke und ebenfalls eine Jeanshose sowie dunkle Schuhe. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell