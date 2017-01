POL-HA: Trickbetrüger stand plötzlich im Haus

Hagen (ots) - Auf einen mutmaßlichen Trickbetrüger traf am Montagmittag eine 80-jährige Hohenlimburgerin im eigenen Haus. Der Frau fiel gegen 12.15 Uhr auf, wie ihr an Demenz erkrankter 85-jähriger Mann den Unbekannten durch das Haus führte. Als die 80-Jährige diesen ansprach, bat er ihr aus einer Plastiktüte mehrere Lederjacke und Uhren an. Dieser bewarb der Mann als wertvoll, obwohl sie offensichtlich von minderwertiger Qualität waren. Nach ersten Ermittlungen wurde der Unbekannte von dem 80-Jährigen aus der Stadt "mitgebracht". Die Seniorin forderte den Mann auf das Haus sofort zu verlassen und rief die Polizei. Er stieg daraufhin in einen weißen PKW Kombi mit Dortmunder Kennzeichen und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Unbekannte wird als zirka 1,70 Meter groß beschrieben, trug eine Glatze und hat grüne Augen. Zudem sprach er akzentfreies Deutsch und hatte ein südländisches Aussehen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter der 02331 - 986 2066.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell