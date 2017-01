POL-HA: Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Hagen (ots) - Am Sonntag führten Beamte der Polizeiwache Hohenlimburg Fahrzeugkontrollen auf der Hohenlimburger Straße durch. Gegen 15.40 Uhr kontrollierten die Polizisten einen 40-jährigen Autofahrer. Der Mann konnte keinen Führerschein vorlegen und gab an, er habe seine Fahrerlaubnis in Slowenien vergessen. Da die Beamten Zweifel an der Glaubwürdigkeit seiner Aussage hatten, führten sie den 40-Jährigen zunächst der Wache zu. Auch von hier aus gelang es dem Autofahrer nicht, die Zweifel auszuräumen. Daher wurde ihm bis auf weiteres untersagt, fahrerlaubnispflichtige Fahrzeuge zu führen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell