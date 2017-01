POL-HA: Vandalen richten auf Gartengrundstück hohen Sachschaden an

Hagen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag auf einem Gartengrundstück in der Konkordiastraße einen hohen Sachschaden angerichtet. Am Sonntag bemerkte ein 70-jähriger Hausbesitzer aus der Konkordiastraße gegen 13.30 Uhr, dass mehrere Skulpturen, Vasen und Blumenkübel in seinem Garten beschädigt waren. Bislang unbekannte Täter hatten die Gegenstände umgestoßen. Hierbei gingen einige Skulpturen und Vasen zu Bruch. Einer vorläufigen Schätzung zufolge entstand ein Sachschaden von mindestens 15.000,00 Euro. Den Ermittlungen der Polizei zufolge hatten sich die Täter über eine Mauer in der Bergstraße Zugang auf das weitläufige Grundstück verschafft. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell