POL-HA: Fußgängerin angefahren

Hagen (ots) - Am Donnerstagnachmittag wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Gegen 16.45 Uhr befuhr ein 39 Jahre alter Audi-Fahrer die Fleyer Straße und bog an der Kreuzung mit der Eduard-Müller-Straße nach links in Richtung Landgericht ab. Dabei bemerkte er eine 62 Jahre alte Fußgängerin, die bei Grün aus seiner Sicht von links nach rechts die Eduard-Müller-Straße querte, zu spät, erfasste die Frau und schleuderte sie zu Boden. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus, wo sie vorsorglich stationär aufgenommen wurde.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell