POL-HA: Unfall in der Selbecke mit zwei Leichtverletzten

Hagen (ots) - Am Donnerstagabend befuhr ein 23-jähriger Opel-Fahrer gegen 21.40 Uhr die Selbecker Straße in Fahrtrichtung Breckerfeld. Als er in Höhe der Hausnummer 99 nach eigenen Angaben nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte, setzte er den Blinker und verlangsamte die Geschwindigkeit. Zu diesem Zeitpunkt befand sich hinter ihm ein 55-jähriger Ford-Fahrer, der nach seiner ersten Aussage den langsam fahrenden Wagen überholen wollte. Zeitgleich bog der Opel jedoch nach links ab, die Autos kollidierten und der Ford geriet durch den Anstoß nach links, prallte gegen einen parkenden Volkswagen und schob den gegen einen ebenfalls parkenden Toyota. Der Opel-Fahrer und seine 22 Jahre alte Beifahrerin verletzten sich jeweils leicht und ein Rettungswagen brachte sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Ford musste abgeschleppt werden, insgesamt entstanden an den vier Autos Schäden in Höhe von etwa 11000 Euro.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell