POL-HA: Radfahrer stürzt nach Ausweichmanöver

Hagen (ots) - Am Mittwoch befuhr ein 59-jähriger Fahrradfahrer den als Radweg gekennzeichneten Gehweg der Herdecker Straße in Richtung Herdecke. Gegen 11.00 Uhr bog ein 18-jähriger Autofahrer mit seinem VW Polo, der ebenfalls auf der Herdecker Straße in Richtung Herdecke unterwegs war, nach rechts auf ein Tankstellengelände ab. Der Fahrradfahrer musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei stürzte er zu Boden und verletzte sich leicht am linken Bein. Der 59-Jährige wurde vorsorglich einem Krankenhaus zur ambulanten Behandlung zugeführt. Die Polizei bittet Unfallzeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

