POL-HA: Einbruch in Gemeindebüros

Hagen (ots) - Am Mittwoch begab sich ein 55-jähriger Hagener um 07.45 Uhr ins Erdgeschoss eines Gemeindegebäudes auf der Berliner Straße. Dort befinden sich die Büroräume der Gemeinde. Der 55-jährige stellte fest, dass ein Fenster zu den Räumlichkeiten aufgehebelt war. Bislang unbekannte Einbrecher hatten sich im Verlaufe der Nacht auf diesem Wege Zugang in die Büros verschafft. Sie durchwühlten alle Schränke und Schubladen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, was die Einbrecher mitgehen ließen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell