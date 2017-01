POL-HA: Zwei Verletzte bei Unfall auf der Grundschötteler Straße

Hagen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Grundschötteler Straße wurden die beiden Fahrer der beteiligten Autos verletzt, es entstand hoher Sachschaden. Gegen 05.25 Uhr befuhr ein 51 Jahre alter BMW-Fahrer Die Grundschötteler Straße in Richtung Haspe. Noch außerhalb der geschlossenen Ortschaft zweigt die Harkortstraße ab, die als Einbahnstraße in das Quambuschviertel führt. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem BMW und dem Opel eines 25-jährigen Mannes, der nach ersten Ermittlungen entgegengesetzt zur vorgeschriebenen Fahrtrichtung von der untergeordneten Seitenstraße nach links in Richtung Grundschlöttel abbog. Der BMW prallte in die Fahrerseite des Opels, in beiden Autos lösten die Airbags aus und die Fahrzeuge schleuderten von der Straße an den rechten und linken Fahrbahnrand. Der 25-Jährige musste von der Feuerwehr befreit werden, Rettungswagen brachten die Fahrer ins Krankenhaus, beide wurden vorsorglich stationär aufgenommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte die Fahrbahn in beide Richtungen, es kam zu Beeinträchtigungen des Frühverkehrs. Die Autos mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden liegt bei 10000 Euro.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell