POL-HA: Ladendieb wurde mit Haftbefehl gesucht

Hagen (ots) - Am Mittwoch beobachteten zwei Ladendetektive gegen 12.20 Uhr einen Mann, der sich in verdächtiger Weise in einem Elektronik-Fachmarkt in der Mittelstraße aufhielt. Offensichtlich hatten die Detektive den richtigen Riecher. Der Mann entnahm einem Regal sechs Konsolenspiele und versuchte dann, mit einer Rasierklinge die Sicherungsetiketten zu entfernen. Als der Mann den Fachmarkt verlassen wollte, hielten ihn die Detektive an und riefen die Polizei. Die Überprüfung des 31-jährigen Ladendiebs ergab, dass er von der Staatsanwaltschaft Hagen mit einem Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Gesuchte hatte wegen eines Diebstahls noch 45 Tage Restfreiheitsstrafe zu verbüßen. Daher wurde er der Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell