POL-HA: Opel landet im Straßengraben und muss mit Kran geborgen werden

Hagen (ots) - Nur durch die Unterstützung eines Krans konnte ein verunfallter Opel am Dienstagmittag aus dem Straßengraben geborgen werden. Der 29-jährige befuhr gegen 12.45 Uhr mit seinem Wagen die Straße "Im Hamperbach". Aufgrund von Unachtsamkeit kam er nach rechts von Fahrbahn ab und landete in einem abschüssigen Straßengraben. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. An dem Opel entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Während der Bergung musste die Straße gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell