POL-HA: Zwei Tageswohnungseinbrüche in der Steinhausstraße - beide Tatorte liegen nicht weit auseinander

Hagen (ots) - Gleich zweimal schlugen bislang unbekannte Einbrecher am Dienstag in der Steinhausstraße zu. Die Täter hebelten jeweils die Fenster der Wohnungen auf. Eine 24-jährige Hagenerin kehrte am Dienstag gegen 18.40 Uhr zu ihrer Erdgeschosswohnung in der Steinhausstraße zurück. Hier stellte sie fest, dass ihr Küchenfenster aufgehebelt war. Bislang unbekannte Einbrecher hatten sich auf diesem Wege Zugang in die Wohnung verschafft. Sie durchwühlten alle Schränke und Schubladen. Nach einer ersten Bestandsaufnahme ließen die Täter Bargeld und ein Notebook mitgehen. Die 24-Jährige hatte ihre Wohnung erst gegen 15.00 Uhr verlassen, so dass sich die Tatzeit auf die Nachmittagsstunden oder den frühen Abend eingrenzen lässt. Ebenfalls eine böse Überraschung erlebte eine 32-jährige Frau, die um 20.30 Uhr zu sich nach Hause in der Steinhausstraße zurückkehrte. Auch hier hatten Einbrecher im Verlaufe des Tages ein Fenster aufgehebelt und alle Räume durchsucht. Das mögliche Diebesgut stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

