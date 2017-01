POL-HA: Einbrecher erbeuten hochwertiges Werkzeug

Hagen (ots) - Am Montag erschien ein 30-jähriger Hagener gegen 14.10 Uhr an seiner Baufirma auf der Eckeseyer Straße. Dort stellte er fest, dass die Hintertür des Betriebs aufgehebelt war. Das Kabel eines über der Tür angebrachten Bewegungsmelders war durchtrennt. Bislang unbekannte Einbrecher hatten sich im Verlaufe der Nacht durch die Hintertür Zugang in die Geschäftsräume verschafft. Sie entwendeten nach einer ersten Bestandsaufnahme mehrere Akkuschrauber, Bohrmaschinen und ein Stemmgerät. Die Höhe des Schadens stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02331/986-2066.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell