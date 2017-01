POL-HA: Einbruchsalarm verjagt Täter

Hagen (ots) - Am Montagabend gegen 18.00 Uhr versuchten Unbekannte in der Frankfurter Straße in die Räume einer Bäckerei einzudringen. Dabei lösten sie allerdings den akustischen Alarm aus und eine Anwohnerin alarmierte die Polizei. Offensichtlich hatten die Täter ein rückwärtiges Fenster aufgehebelt und dadurch den Einbruchsalarm aktiviert. Bei einer Tatortbegehung mit der Inhaberin konnte diese bestätigen, dass nichts entwendet und vermutlich das Tatobjekt gar nicht betreten wurde. Die Kripo sicherte die Aufbruchspuren. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Vorfall gemacht haben, melden sich bitte unter der 986 2066.

