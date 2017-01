POL-HA: Unbekannte zocken 18-Jährigen ab - Polizei sucht Zeugen

Hagen (ots) - Gegen 18.15 Uhr traf ein junger Mann in Wehringhausen auf der Buscheystraße in Höhe der Bachstraße auf drei Unbekannte, die nebeneinander gingen und ihm den Durchgang versperrten. Einer der Männer hielt ihn fest, ein anderer zog ihm das Portemonnaie aus der Tasche und nahm 10 Euro raus. Als der erste Täter seinen Griff lockerte, schnappte sich der 18-Jährige seine Börse und flüchtete in Richtung Haspe, die drei Männer gingen weiter in Richtung Innenstadt. Erst eine Stunde nach dem Vorfall erstattete der Geschädigte eine Anzeige. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der 986 2066.

