POL-HA: Telefon versteckt und Polizistinnen verletzt

Hagen (ots) - Streitigkeiten zwischen einer jungen Frau und einem Freund führten am Montagnachmittag zu einem Polizeieinsatz und einer Strafanzeige. Gegen 15.40 Uhr verständigte ein 23-jähriger Mann die Polizei, da eine 24-jährige Bekannte nach einem Streit seine Schuhe und sein Mobiltelefon in ihrer Wohnung in der Eugen-Richter-Straße versteckt hatte. Beim Eintreffen zweier Polizistinnen verhielt sich die 24-Jährige zunehmend aggressiver, beleidigte, spuckte, kratzte und trat nach den Beamtinnen, die ihr schließlich Handfesseln anlegen mussten. Schließlich verbrachte die Randaliererin einige Stunden im Polizeigewahrsam. Die beiden Polizistinnen hatten leichte Verletzungen bei der Auseinandersetzung davongetragen, sie legten eine Anzeige vor, weitere Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell