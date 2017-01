POL-HA: Handydieb fotografiert

Hagen (ots) - Bereits am 09.11.2016 betrat in der Mittagszeit ein unbekannter junger Mann ein Büro in der Innenstadt er legte einem Mitarbeiter einen Zettel auf den Schreibtisch und versuchte scheinbar, etwas zu erfragen. Schließlich lehnte er sich über die Theke, griff nach seinem Zettel und verließ das Büro. Wenig später stellte der Angestellte fest, dass sein Mobiltelefon verschwunden war. Der Unbekannte hatte es allem Anschein nachentwendet, als er nach seinem Zettel griff. Ein Richter erließ nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung. Zeugen, die den abgebildeten Mann kennen, melden sich bitte unter der 986 2066.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell