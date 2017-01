POL-HA: Raub am Hauptbahnhof

Hagen (ots) - Ein 47-jähriger Mann ist in der Nacht von Freitag auf Samstag Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der Arnsberger befand sich gegen 23.50 Uhr zu Fuß am "Graf-von-Galen-Ring", als er nach eigenen Angaben von einem Unbekannten aufgefordert wurde Bargeld herauszugeben. Als der 47-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, zog der Täter plötzlich ein Messer. Es kam zu einem Handgemenge, bei dem der Arnsberger zu Boden fiel. Hierbei verletzte er sich mit seiner linken Hand an dem Messer. Der Unbekannte flüchtete daraufhin in Richtung Schwenke. Er konnte wie folgt beschrieben werden: zirka 25 Jahre alt, zirka 1,60 Meter groß, südländisches Aussehen, dunkle kurze Haare, bekleidet mit dunkler Hose und dunkler Jacke. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter der 02331 - 986 2066!

