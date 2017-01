POL-HA: Versuchter Einbruch in Friseursalon

Hagen (ots) - Am Sonntag vernahm ein 36-jähriger Hagener in der Grimmestraße gegen 03.40 Uhr zunächst ein dumpfes Geräusch. Dann hörte der Zeuge ein lautes Klirren. Er informierte daraufhin sofort die Polizei. Deren Ermittlungen ergaben, dass bislang unbekannte Einbrecher versucht hatten, die Scheibe eines Friseursalons in der Grimmestraße einzuschlagen. Mit dem hierzu genutzten Betonklotz gelang es ihnen jedoch nur, die äußere Scheibe der Doppelverglasung zu beschädigen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

