POL-HA: Einbruch in Bürogebäude in Hagen - Haspe

Hagen (ots) - In der Zeit von Freitag (06.01.2017), 12.30 Uhr, auf Samstag, 10.25 Uhr, brachen Unbekannte in ein Bürogebäude am Hüttenplatz in Hagen - Haspe ein. Nachdem sich die Einbrecher über ein Fenster auf dem Hinterhof gewaltsam Zugang zu dem Gebäude verschafft hatten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten im Kellergeschoss. Im Anschluss flüchteten sie mit der noch unbekannten Beute. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der 02331 9862066.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell