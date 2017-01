POL-HA: Kellerbrand in Hagen - Wehringhausen

Hagen (ots) - Am Freitag (06.01.2017) kam es gegen 17.00 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Augustastraße in Hagen - Wehringhausen. Aus bisher noch ungeklärter Ursache geriet der Inhalt eines Kellerraumes in Brand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die Bewohner das Haus verlassen. Sie blieben alle unverletzt. Durch das Feuer wurden die Gas- und Stromzuleitungen des Hauses beschädigt. Die Leitungen mussten durch das zuständige Energieunternehmen unterbrochen werden. Das Haus ist aktuell unbewohnbar, die Hausbewohner wurden anderwärtig untergebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Da nicht auszuschließen ist, dass das Feuer durch ein offenes Kellerfenster in das Gebäude eingebracht wurde, bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331 / 986-2066.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell