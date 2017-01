POL-HA: Wohnungseinbrüche in Hagen - Emst

Hagen (ots) - Am Freitag (06.01.2017)ereigneten sich in der Eckenerstraße auf Hagen - Emst zwei Einbrüche in ein Mehrfamilienhaus. In der Abwesenheit der Wohnungsinhaber wurden im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr jeweils ein Fenster der beiden Erdgeschosswohnungen gewaltsam geöffnet. Nachdem die Einbrecher die Räumlichkeiten durchsucht hatten, flohen sie im Anschluss mit ihrer Beute in noch unbekannter Höhe. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02331 9862066.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell