POL-HA: Fußgänger angefahren und abgehauen

Hagen (ots) - Am Donnerstagabend hat eine bislang unbekannte Autofahrerin auf der Boeler Straße einen 47 Jahre alten Fußgänger angefahren, leicht verletzt und trotzdem einfach die Fahrt fortgesetzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.45 Uhr in der Nähe der Einmündung Am Pfannenofen, als der Fußgänger möglicherweise unachtsam die Fahrbahn querte. Er kam zu Fall, konnte sich jedoch aufrappeln und vertraute sich in seiner nahe gelegenen Wohneinrichtung seinem Betreuer an. Der informierte die Polizei und ein Rettungswagen brachte den 47 vorsorglich ins Krankenhaus. Nähere Angaben zu dem Fahrzeug liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der 986 2066 mit der Unfallsachbearbeitung in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell