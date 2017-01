POL-HA: Verkehrsunfall auf der Kreuzung, Beifahrerin leicht verletzt

Hagen (ots) - Beim Zusammenstoß zweier Pkw zog sich am Donnerstagabend eine Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Gegen 18.00 Uhr wollte ein 26 Jahre alter BMW-Fahrer von der Pappelstraße nach links in die Hagener Straße abbiegen. Zeitgleich befuhr ein 39-jähriger VW-Fahrer die Kapellenstraße und wollte die Hagener Straße geradeaus in die Pappelstraße queren. Der BMW-Fahrer ließ zunächst einen bevorrechtigten Pkw passieren und setzte dann seine Fahrt fort, ohne auf den nachfolgenden Volkswagen zu achten. Die Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich und die 38-jährige Beifahrerin aus dem VW prallte durch die Wucht des Anstoßes mit dem Kopf gegen die B-Säule. Ein Rettungswagen brachte sie vorsorglich ins Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell