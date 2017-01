POL-HA: Betrunkene verursachen Alarmauslösung

Hagen (ots) - In der Nacht zu Freitag rückten mehrere Streifenwagen zur Marienstraße aus, bei einem Sicherheitsdienst war ein Alarm aufgelaufen. Am Einsatzort, einem Elektronikgeschäft, lagen zwar Scherben vor dem Geschäft, die stammten allerdings nicht von der Schaufensterscheibe, sondern von einer Glasflasche. Eine Zeugin teilte den Polizisten mit, dass zwei junge Männer die Flasche gegen die Scheibe geworfen hatten und anschließend über die Mittelstraße weiter in Richtung Friedrich-Ebert-Platz geflüchtet seien. Das Wurfgeschoss hatte den Einbruchsalarm ausgelöst, die Verglasung aber augenscheinlich nicht beschädigt. Im Rahmen der Fahndung trafen Polizeibeamte in der Körnerstraße zwei 18-Jährige an, die freimütig einräumten, die Flasche geworfen zu haben. Im Zuge der Personalienfeststellung verhielten sich die beiden zunehmend aggressiver und so räumten die Polizisten den beiden erheblich betrunkenen Heranwachsenden die Möglichkeit ein, den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle zu verbringen. Warum einer der 18-Jährigen ein Messer mit einer ca. 16 cm langen Klinge im Hosenbund trug, ist nicht bekannt, die Beamten stellten die Waffe sicher und legten eine zusätzliche Anzeige vor.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell