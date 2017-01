POL-HA: Trickdiebstähle

Hagen (ots) - In zwei Fällen erstatteten Geschädigte am Donnerstag Anzeigen bei der Polizei, sie waren jeweils Opfer von Trickdieben geworden. Gegen 10.30 Uhr klingelt eine junge Frau an der Etagentür einer 92-Jährigen aus der Alexanderstraße und gab an, die neue Nachbarin zu sein. Anschließend drängte sie sich dreist in die Wohnung, bat um ein Glas Wasser und wollte dann die Toilette aufsuchen. Nachdem sie dann fast fluchtartig die Wohnung verlassen hatte, beschlich die 92-Jährige ein ungutes Gefühl und sie schaute nach Schmuck und Bargeld. Offensichtlich hatte eine zweite unbekannte Person die Ablenkung durch die junge Frau genutzt und zwischenzeitlich etwa 120 Euro, zwei goldene Armbänder, einen Ring und ein eine Kette mit Anhänger entwendet. Die Geschädigte beschreibt die Verdächtige als 18-20 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, schlank und bekleidet mit blauer Jacke, Jeans, weißer Mütze und weißen Handschuhen. Der zweite Fall trug sich gegen 13.45 Uhr in der Eilper Straße zu. Hier verschaffte sich ein Mann unter dem Vorwand die Heizung ablesen zu müssen, Zutritt in die Wohnung einer 86-Jährigen. Als er wenig später wieder ging, bemerkte die Geschädigte das Fehlen ihrer Handtasche mit insgesamt 170 Euro. Der angebliche Heizungsableser ist 1,80 bis 1,90 Meter groß, von normaler Statur, hat dunkelblonde kurze Haare und leichten Bartwuchs. Bekleidet war er mit einer dunklen Winterjacke, Jeans und einer Basecap, die er am Gürtel trug.

