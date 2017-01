POL-HA: Audi-Fahrer flüchtete vor der Polizei - Nach kurzer Verfolgung gestoppt

Hagen (ots) - Ohne Erfolg versuchte am Donnerstagmorgen ein 25 Jahre alter Audi-Fahrer, sich einer Kontrolle zu entziehen. Beamte, mit einem Bully auf Streife, sahen gegen 10.40 Uhr den Wagen mit deutlich mehr als Schrittgeschwindigkeit in den Fußgängerzonenbereich am Ende der Bahnhofstraße einfahren. Als er wendete, wollte er den nachfolgenden Bully der Polizei, der sich ihm zur Überprüfung in den Weg stellte, zunächst auf der rechten, dann auf der linken Seite umfahren. Dies gelang ihm schließlich und der Fahrer flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit über Stresemann- und Martin-Lutter-Straße in den Graf-von-Galen-Ring. Eine ausgelöste Fahndung führte bereits auf der Altenhagener Brücke zur kurzfristigen Festnahme des 25-Jährigen. Der gab zunächst die Personalien seines Bruders an, dessen Geburtsdatum kam ihm allerdings nur sehr unsicher über die Lippen. Schließlich räumte ein, zurzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Diese wurde ihm nach einer Fahrt unter Drogeneinfluss entzogen. Drei Tage vor Ablauf der Sperrfrist hatte er nun Probefahrt mit seinem neuen Audi gemacht und geriet prompt in die Kontrolle. Auf ihn kommt eine erneute Anzeige zu, die Ermittlungen dauern an.

