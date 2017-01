POL-HA: Kompletträder bei Kelleraufbruch entwendet

Hagen (ots) - Als ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses aus der Wilhelm-Leuschner-Straße am Mittwoch in der Mittagszeit etwas aus seinem Keller holen wollte, fand er den mit einem Vorhängeschloss gesicherten Verschlag aufgebrochen vor. Der oder die unbekannten Täter erbeuteten vier Kompletträder mit Sommerreifen von einem Audi Q7. Den Wert gab der Geschädigte mit ca. 2500 Euro an. Ob aus einem weiteren, ebenfalls aufgebrochenen Kellerverschlag auch etwas entwendet wurde, liegen keine weiteren Erkenntnisse vor. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Vorfall gemacht haben, melden sich bitte unter der 986 2066.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell