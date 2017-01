POL-HA: Leerstehende möblierte Wohnung aufgebrochen

Hagen (ots) - Am Mittwochvormittag suchte ein Verantwortlicher im Zusammenhang mit einer Wohnungsbegehung ein Haus in der Friedensstraße auf. Als er bemerkte, dass die Eingangstür in der dritten Etage des Einfamilienhauses aufgebrochen war, benachrichtigte er die Polizei. Nach ersten Ermittlungen haben Unbekannte die Tür aufgedrückt und eine Waschmaschine, einen Tisch, fünf Stühle, Töpfe sowie mehrere Decken aus der möblierten Wohnung und zurzeit nicht vermieteten Wohnung entwendet. Die genauere Tatzeit konnte bislang nicht ermittelt werden. Hinweise bitte an die 986 2066.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell