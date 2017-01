POL-HA: Auseinandersetzung in Wehringhausen

Hagen (ots) - Am Mittwochabend gegen 20.00 Uhr verhielt sich ein Kunde in einem Kiosk an der Langestraße gegenüber dem Betreiber aggressiv und er verwies ihn aus dem Laden. Der 42 Jahre alte Mann stand erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und als er nach wenigen Minuten zurückkehrte, geriet er auf dem Gehweg vor dem Geschäft mit drei jungen Männern in Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte und einer der jeweils 21 Jahre alten Passanten gab an, dem Betrunkenen ein Bein gestellt zu haben, als er sich angegriffen fühlte. Der 42-Jährige behauptete hingegen, dass er niedergeschlagen worden sei und alle drei auf ihn eingetreten hätten. Dabei zog er sich eine Schürfwunde am Arm zu. Die Polizeibeamten legten eine Anzeige vor, weitere Ermittlungen dauern an. Zeugen melden sich bitte unter der 986 2066.

