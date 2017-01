POL-HA: Rollerfahrer schwerstverletzt - Zeugen gesucht

Hagen (ots) - Ein 76 Jahre alter Motorrollerfahrer zog sich am Mittwoch bei einem Unfall lebensgefährliche Verletzungen zu. Gegen 17.15 Uhr befuhr der Mann die Pappelstraße und prallte ungebremst in das Heck eines Kleintransporters, der mit eingeschaltetem Warnblinklicht am Fahrbahnrand stand. Durch den Aufprall verletzte sich der 76-Jährige so schwer, dass er mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Im Zusammenhang mit der ersten medizinischen Versorgung bemerkten Notarzt und Rettungssanitäter deutlichen Alkoholgeruch bei dem Rollerfahrer. Während er nun auf der Intensivstation behandelt wird, sucht die Unfallsachbearbeitung sowohl Zeugen des Vorfalls als auch Angehörige des Schwerstverletzten. Hinweise bitte an die 986 2066.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell