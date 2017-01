POL-HA: Ladendieb erbeutete Parfüm-Tester

Hagen (ots) - Ein Ladendetektiv beobachtete am Dienstagvormittag um 10.20 Uhr einen Mann, der in der Parfümerieabteilung eines Kaufhauses zwei Testflakons im Gesamtwert von 120 Euro einsteckte und in Richtung Ausgang ging. Als ihn der Zeuge ansprach, flüchtete der Unbekannte mitsamt seiner Beute. Gegen 11.50 Uhr traf er den Verdächtigen im Bereich der Volme-Galerie an und nahm ihn mit ins Büro. Da er sich nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei hinzugezogen. Dabei fiel auf, dass von dem 34 Jahre alten Mann ein extremer Parfümgeruch ausging. Er gab an, dass die Flakons leer seien und er sie in einen Mülleimer geworfen habe. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung konnte der Mann seinen Weg fortsetzen, auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

