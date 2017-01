POL-HA: Wohnungsaufbrüche auf der Hestert

Hagen (ots) - Zwei Anwohner der Hestert zeigten am Dienstagmorgen jeweils einen Einbruch in ihr Haus an. Unbekannte hatten in der Friedrichstraße ein rückwärtiges Fenster eingeschlagen und sich so Zugang verschafft. Als Berechtigte gegen 09.00 Uhr die Haustür öffnen wollten, stellten sie fest, dass von Innen ein Stuhl davor stand und sie verständigten die Polizei. Schränke und Schubfächer waren durchwühlt, der Inhalt lag teilweise auf dem Boden. Über die Art und Höhe der Beute gibt es bislang keine Angaben. Ebenfalls durch ein eingeschlagenes Fenster drangen Täter in ein Haus an der Hestertstraße ein. Einen Nachbarn fielen die Scherben auf und als er noch einen weggedrehten Bewegungsmelder samt Beleuchtungseinrichtung bemerkte, rief er die Polizei. Auch hier konnten bei der Anzeigenaufnahme keine Erkenntnisse über die Beute erlangt werden, allerdings standen Schränke offen. In beiden Fällen sicherte die Kripo Spuren an den Tatorten, Zeugen die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der 986 2066.

