POL-HA: Versuchter Scheckkartenbetrug in Tankstelle - Wer kennt diese Täter?

Hagen (ots) - Die Hagener Kripo fahndet derzeit nach zwei Scheckkartenbetrügern. Die Unbekannten haben bereits am 27.01.2016 versucht mit der gestohlenen Karte Scheckkarte in der Aral- Tankstelle an der Herdecker Str. in Hagen 20 Packungen Zigaretten im Wert von 108 Euro einzukaufen. Durch die aufmerksame Angestellte der Tankstelle fiel der Schwindel auf und die Täter verließen die Tankstelle ohne Beute.

Wer kann Angaben zur Identität der auf dem Lichtbild abgebildeten Personen machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter der 02331 - 986 2066.

