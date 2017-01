POL-HA: Flucht nach Schlägerei endet mit Führerscheinentzug

Hagen (ots) - Am späten Dienstag Abend kam es zunächst auf dem Parkplatz der Bezirkssportanlage in Haspe zu einem handfesten Streit zwischen zwei jungen Männern aus Hagen. Als Hintergrund wurde später die Trennung von einer jungen Dame angegeben. Plötzlich und unvermittelt eskalierte der Streit und der 20 jährige Ex Freund griff zu einem Schlagring und schlug auf den 22 jährigen ein. Dieser wurde hierbei am Kopf verletzt und musste ärztlich behandelt werden. Der 20 jährige Schläger flüchtete mit seinem PKW vom Tatort. Auf Grund der guten Zeugenangaben konnte das Fahrzeug jedoch im Bereich der Minervastraße durch Polizeibeamte aufgefunden werden. Offensichtlich war der Fahrer kurz zuvor mit einem parkend abgestellten Anhänger kollidiert. Der PKW wurde dabei so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Auf seiner Flucht hatte der 20 jährige jedoch noch die Kennzeichen abmontiert. Das alles nützte ihm jedoch nichts, er wurde im Rahmen der Fahndung auf einem Hinterhof gestellt. Endergebnis, ein Verletzter, zwei schwer beschädigte Fahrzeuge, 1 sichergestellter Führerschein. Den musste der rabiate junge Mann nämlich auf der Polizeiwache zurücklassen. Außerdem kommt auf ihn ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell