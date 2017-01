POL-HA: Wegen Müdigkeit in Gegenverkehr geraten

Hagen (ots) - Ein 51-jähriger Hagener ist am Montagabend in der Hochstraße mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten und mit dem entgegenkommenden BMW eines 40-Jährigen kollidiert. Bei der Unfallaufnahme gab der Unfallverursacher gegenüber den Polizisten an, dass ihm plötzlich "schwarz vor Augen" geworden sei. Als Grund hierfür gab der Mann an, dass er in den letzten Tagen zu viel gearbeitet und deswegen schlecht geschlafen habe. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Wegen körperlicher Mängel wurde der Führerschein des 51-Jährigen beschlagnahmt. Der Gesamtschaden beträgt zirka 5.500 Euro.

