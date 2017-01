POL-HA: Cannabisgeruch führt zu Einsatz eines Rauschgiftspürhundes

Hagen (ots) - Der beißende Cannabisgeruch im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Steinhausstraße rief am Montagabend einen Rauschgiftspürhund auf den Plan. Ein Anwohner meldete sich gegen 19.50 Uhr bei der Polizei und gab an, dass er in der Vergangenheit mehrfach Cannabisgeruch im Hausflur wahrgenommen habe. Die alarmierten Polizisten klingelten an der Wohnungstür des mutmaßlichen Verursachers. Der 21-Jährige wirkte deutlich berauscht. Seine Wohnung war völlig verraucht. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe auf dem Tisch, 16 Tütchen mit Cannabis sowie 550 Bargeld in kleinen Scheinen. Zur weiteren Durchsuchung wurde ein Rauschgiftspürhund angefordert. Dieser konnte keine weiteren Drogen finden. Der 23-Jährige bestritt den Vorwurf mit Drogen zu handeln. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Auf den Wohnungsinhaber kommt eine Strafanzeige zu.

