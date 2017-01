POL-HA: Sporttasche und IPod aus Auto geklaut

Hagen (ots) - Am Montag stellte eine 22-jährige Autofahrerin ihren Opel Corsa gegen 08.30 Uhr in einem Parkhaus in der Werkstraße ab. Sie kehrte gegen 17.50 Uhr zurück und stellte fest, dass die hintere Seitenscheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen war. Ein bislang unbekannter Auto-Aufbrecher gelangte auf diesem Wege in das Fahrzeug und entwendete eine Sporttasche mit Sportbekleidung sowie einen goldfarbenen IPod. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell