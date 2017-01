POL-HA: Einbrecher nutzen kurze Abwesenheit der Bewohnerin - Fenster befand sich in Kippstellung

Hagen (ots) - Die nur rund 30-minütige Abwesenheit einer 40-jährigen Hagenerin nutzten bislang unbekannte Einbrecher am Montag in einem Reihenhaus in Eilpe. Die 40-Jährige hatte ihr Haus in der Straße In der Welle gegen 18.15 Uhr verlassen, um kurz einen Einkauf zu tätigen. Bei ihrer Rückkehr um 18.45 Uhr bemerkte sie, dass einige Schubladen und Schränke geöffnet waren. Dann sah die Hagenerin, dass das Schlafzimmerfenster geöffnet war. Sie verließ das Haus und rief die Polizei. Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die Einbrecher durch das auf Kipp stehende Schlafzimmerfenster Zugang in das Reihenhaus und durchsuchten alle Räume. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob die Täter neben einem kleineren Geldbetrag weitere Beute gemacht haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell