POL-HA: Feuerwerkskörper entzünden Balkon

Hagen (ots) - Zu einem Brand auf einem Balkon kam es in der Silvesternacht auf Emst. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei warfen unbekannte Täter gegen 00.15 Uhr Feuerwerkskörper auf den Balkon einer Wohnung in der Elemenhorststraße. Dort entzündeten sich abgestellte Gegenstände. Die Hagener Feuerwehr musste zu dem Brand ausrücken. Die Wohnungsmieterin wurde in Hagener Krankenhaus gebracht. Die betroffene Wohnung war zunächst nicht mehr bewohnbar. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen bitte unter der 02331 - 986 2066.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell