POL-HA: Festnahme nach Trunkenheitsfahrt

Hagen (ots) - Ein 23-jähriger Hagener ist nach einer Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr am Neujahrsmorgen vorläufig festgenommen worden. Der junge Mann fiel einer Polizeistreife in der Eckeseyer Straße auf. Als er den Streifenwagen hinter sich bemerkte, fuhr er schneller und bog in die Wehrstraße auf einen abgelegenen Parkplatz ab. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 23-Jährige 1,04 Promille Alkohol sowie Drogen im Blut hatte. Da er keine Ausweispapiere mit sich führte und zudem widersprüchliche Angaben zu seinem Wohnort machte, wurde der Mann vorläufig festgenommen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

