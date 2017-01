POL-HA: Frau wird während eines Telefonats das Handy entwendet

Hagen (ots) - Am Sonntag telefonierte eine 24-jährige Frau gegen 22.00 Uhr mit ihrem Freund vor einem Haus in der Leimstraße. Während des Telefonats lief ein unbekannter Mann an ihr vorbei. Plötzlich ergriff der Mann das Smartphone der 24-Jährigen und verschwand in Richtung Berliner Straße. Von dort aus lief er in Richtung Haspe. Bei dem entwendeten Handy handelt es sich um ein silberfarbenes Samsung Galaxy S 7 edge im Wert von rund 600 Euro. Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden: Er ist ca. 180 cm groß, schlank und hat kurze dunkle Haare. Der Dieb war zur Tatzeit dunkel gekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

