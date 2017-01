POL-HA: Brand in Hohenlimburg

Hagen (ots) - Am Vormittag des Neujahrtages kam es in Hohenlimburg zu einem Bungalowbrand. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus der offenstehenden Wohnungstür und dem geöffnetem Küchenfenster. Die Geschädigte gab an, dass das Feuer im Bereich der Küche ausgebrochen sein müsse. Sie selber habe zum Zeitpunkt des Entflammens geschlafen und sei dann auf das akustische Warnsignal ihres Brandmelders aufmerksam geworden. Dabei hätte sich bereits im gesamten Küchen-/Wohnbereich schwarzer Qualm entwickelt. Beim Betreten der Küche sei ihr dann linksseitig des Küchenfensters, oberhalb der Spülmaschine der Brandherd aufgefallen. Nach Einschätzung des Einsatzleiter der Feuerwehr muss zunächst von einem technischen Defekt eines Küchengerätes ausgegangen werden. Die Wohnung ist komplett ausgebrannt und nicht mehr bewohnbar.

Die 78-jährige Wohnungsinhaberin erlitt eine Rauchvergiftung und wurde in ein Hagener Krankenhaus eingeliefert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell